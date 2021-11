Raab geht essen: Marios Editha

Wir sagen Euch an … sehet die Erste … So hätte dieser gemeinsame kulinarische Ausflug heute beginnen und uns mit der ÖBB in den Süden dieses Landes führen sollen. In Velden aussteigen, gemütlich die Birkenallee abwärts zur Kärntnerstraße spazieren, die Stadt der Engel genießen (so nennt sich der Veldener Advent), Maroni verkosten, ein Punscherl für die Hüften, frische Seeluft atmen, sich schließlich im Restaurant Seespitz von Hauben-Koch Thomas Gruber mit Blick über das klare Wasser Großartiges servieren lassen, vielleicht sogar als Draufgabe das dahinterliegende Schlosshotel betreten und sich denken: Das Jahr war so richtig Pfuh & Knirsch & Sowieso, also gönn ich mir. Genau: Gönnen. Ich. Mir. Warum? Weil ich es mir wert bin. Weil auch so etwas einfach mal drinnen sein muss! Nun aber heißt es in gewisser Weise nur: Muss Drinnensein. Nun beginnt unsere Reise zwar ebenso mit „Lock“, allerdings keine der ÖBB. Und wissen Sie was: So unglaublich frustrierend das auch ist, so entbehrlich aber nötig, so überraschend aber vorhersehbar, komplett runterdrücken lasse ich mich diesmal nicht. Heilfroh bin ich über den Hoffnungsbooster, den frischen dritten Stich. Was jene betrifft, die mit das G’impfte aufgehen lassen, gilt: Bäume umarmen gerne. Aber Mauern? Das zu ersparen gönn ich mir. Warum? Weil ich es mir wert bin.