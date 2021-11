Kralicek geht essen: Der Alt-Wiener Salon

Ein für mich besonders wichtiges Kriterium, das Print-Angebot, erfüllte das Café spielend: Der KURIER lag – wie die gängigsten anderen Tageszeitungen – auf, und das Repertoire an Magazinen war sogar überdurchschnittlich vielfältig.

Seit wann das Café den Namen Alt-Wiener Salon trug, weiß ich nicht mehr; vor gut zehn Jahren wurde das Lokal neu übernommen und renoviert, möglicherweise wurde damals auch der Name eingeführt. Nicht, dass das besonders wichtig wäre, aber gepasst hat er eigentlich nicht. Das Lokal erinnerte mehr an eine Konditorei am Land als an ein Wiener Kaffeehaus. Hauptattraktion waren die selbst gemachten Mehlspeisen, die diesbezüglich gut bestückte Vitrine war prominent in der Auslage platziert. Der Hauptraum war auf biedermeierlich- gemütlich dekoriert; dahinter befand sich noch ein kleiner Schankraum, in dem sich vor allem jene Gäste aufhielten, die lieber Achtel und Seidel konsumierten als Melange und Kleinen Braunen. Wie sich das für eine Provinzkondi gehört, durfte selbstverständlich geraucht werden, solange das gesetzlich nicht endgültig verboten war.

Das Lokal war immer da, wenn ich es brauchte. Ich denke da zum Beispiel an die Zeit, als mein Sohn noch ganz klein war. Damals ging ich stets sehr früh am Tag einkaufen und gönnte mir im Alt-Wiener Salon eine kurze Pause vom erschöpfenden Morgen- ritual eines nicht mehr ganz jungen Jungvaters. Jahre später sollte das Café mein Leben dann geradezu schicksalhaft beeinflussen, aber das ist eine andere Geschichte. Was ich sagen will: Ich vermisse den Alt-Wiener Salon und hoffe, dass wenigstens die nette Wirtin halbwegs gut ausgestiegen ist. Meine Stammgäste-Treuekarte, die mir nach neun konsumierten Kaffees ein Freigetränk eingebracht hätte, ist wertlos geworden. Ich werde sie trotzdem aufbewahren. Vielleicht wird ja doch nur sehr gründlich renoviert.