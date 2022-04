Kralicek geht essen: Die Tankstelle

Das Image der Tankstelle war auch schon einmal besser. Fr√ľher stand sie f√ľr grenzenlose Freiheit und neonbunt glitzernde Urbanit√§t. Heute gilt die Tankstelle in der Stadt nur noch als Schandfleck oder Platzverschwendung. W√§re ein Montessori- Spielplatz nicht die sinnvollere Nutzung? Und wie viele sch√∂ne, teure Single-Apartments man stattdessen errichten k√∂nnte! Einst war sie die Wasserstelle der Moderne, inzwischen ist die Tankstelle haupts√§chlich der Ort, an dem diese √ľblen fossilen Brennstoffe verkauft werden, und das auch noch zu immer unversch√§mteren Preisen. Immer mehr Menschen k√∂nnen sich eine Welt ohne Autos gut vorstellen, jedenfalls eine ohne Verbrennungsmotoren.

Das Problem ist nur, dass das dann auch eine Welt ohne Tankstellen w√§re. Und eine solche ist bis auf Weiteres nicht wirklich vorstellbar. Sonn- und feiertags ist die Tankstelle die letzte Rettung, wenn einem die Milch, das Brot oder das Bier ausgegangen ist. (Oder wenn, bis vor Kurzem ganz wichtig: ein Gurgeltest abgegeben werden muss.) An Benzin und Diesel verdienen die Tankstellenbetreiber praktisch nichts (ihr Anteil betr√§gt rund ein Cent pro Liter), das Gesch√§ft machen sie fast ausschlie√ülich mit dem, was sie sonst noch alles verkaufen. Ent- sprechend umfangreich ist das branchenfremde Sortiment, das dort heute angeboten wird. Tank- stellen sind l√§ngst kleine Superm√§rkte geworden (manche werden tats√§chlich von Billa oder Spar betrieben), nur Einkaufswagen, Frischfleischtheke und Pfandflaschenr√ľckgabeautomaten gibt‚Äôs noch keine.

Nicht nur als 24/7-Nahversorger ist die Tankstelle unverzichtbar, auch als gastronomische Notaufnahme erf√ľllt sie eine wichtige Funktion.

Ohne Tankstelle g√§be es in vielen Ortschaften √ľberhaupt kein Wirtshaus mehr. Kulinarisch darf man zwar keine allzu gro√üen Anspr√ľche stellen. Das gastronomische Angebot beschr√§nkt sich meist auf Kaffee und kalte Getr√§nke, dazu werden Mehlspeisen und Sandwiches gereicht. Wenn es √ľberhaupt warme K√ľche gibt, dann h√∂chstens in Form von Leberk√§ssemmel, Spezialtoast oder Pizzaschnitte. Aber die Leute kommen ja auch nicht zum Essen in die Tankstelle, sondern zum Tanken.

In der Tankstelle geht‚Äôs, reden wir nicht drum herum, um Alkohol. Bier, Spritzer, J√§germeister sind hier die dominierenden Themen. Fr√ľher wurden dazu stangenweise Marlboro und Co verbrannt, weshalb die meisten Tankstellen-Buffets bereits nachmittags so verraucht waren wie ein Vorstadt- Tschocherl in den fr√ľhen Morgenstunden. (Verkauft werden Zigaretten in den Tankstellen √ľbrigens immer noch, Trafik-Ersatz sind sie n√§mlich auch.) Einerseits ist die Tankstelle gastronomisch also nicht der Rede wert. Andererseits zeigt sich an der Tankstelle, wie wenig es f√ľr ein funktionierendes Lokal eigentlich braucht: Es muss nur offen haben und gek√ľhlte Getr√§nke ausschenken.

Angesichts mancher Tankstellen-Stammg√§ste w√ľnscht man sich, dass sie nicht mit dem Auto da sind. Lustigerweise kommen einige von ihnen tats√§chlich zu Fu√ü, manche haben nicht einmal ein Auto. So gesehen hat sich die Tankstelle l√§ngst unabh√§ngig vom Auto gemacht. Das ist beruhigend. Ja, das von einem Verbrennermotor angetriebene Auto wird fr√ľher oder sp√§ter aus dem Stra√üenbild verschwinden. Die Tankstelle aber muss bleiben!