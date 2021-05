Die Familie Tichy, auf eine Art zu meinen Lebensmenschen geworden, richtete Jahr um Jahr neue Attraktionen an: Weinkreationen, Cassata, Jubiläumsbecher, Kalte Seide. Hier speiste ich mit allen Generationen meiner Familie, oft war die Geburtstagstorte meiner Adoleszenz eine von Tichy: am liebsten die wild gemischte, die eine in Eis gegossene Ode an die Diversität sang, ihrer Zeit völlig voraus sogar in den Achtzigern schon. Ganz zu schweigen von den verspielten Plakaten, mit denen Tichy seine frohe Botschaft durch die Stadt trug und die Jahr um Jahr eyecandy zur Gaumenfreude lieferten.

Von all diesen Erinnerungen, süß wie Muttermilch und klebrig wie flüssiges Karamell, wollte ich mich an den ersten warmen Tagen des Jahres erneut zum Sehnsuchtsort der Kindheit tragen lassen, ein wenig schwelgen, melodramatisch ein Tränchen ins Schlagobers fallen lassen. Die Schlange, brav coronatauglich, reichte über die Straße, den Park und die oben erwähnte Straßenbahnstation hinaus. Es war kurz vor sieben. Ich stellte mich an. Rein beruflich. Ein Polizeiwagen fuhr durch den Park und forderte alle auf, auseinander und nach Hause zu gehen. Der Einwand, dass ich, falls ich nach Hause ginge, nicht auseinandergehen könne ohne zuvor viel Eis erworben zu haben, fand kein Gehör vor dem Auge des Gesetzes. Ich trollte mich heim und erwarb labbrige, altölfette Pommes als Übersprungshandlung unterwegs. Ich komme wieder. Der Morgen stirbt nie.