Rabinowich geht essen: Die große Sehnsucht

Dafür liefert das neue Lokal am Vorgartenmarkt, das Edi Dimant eröffnet hat, auch Sushi-Boxen zum Selber-Basteln aus. Ich habe zwar damit geliebäugelt, habe allerdings zuvor beim Schreiben den Daumen ausgekegelt und damit kein Vertrauen in die eigene Sushi-Meisterlichkeit und blieb lieber bei Altbewährtem (zarte, frühlingshaft grüne Edamame) und völlig Neuem: Hier gibt es auch Seebarschmaki namens Crunchy Hamachi Roll mit Hamachi Tartare, Avocado, Gurke, Sweet & Spicy Sauce und Tempura Flakes. Zarter Fisch trifft hier auf die Schärfe der Sauce, die ich eigentlich auch entbehren hätte können, Soja wäre vollkommen ausreichend gewesen. Aber dann trat ein neuer Liebling in mein Leben: unfassbar eigen und intensiv schmeckende Kohlsprossen mit Limette, Erdnuss und Koriander. Auf den ersten Biss noch – höflich ausgedrückt – recht erstaunlich, schließen sie sich nach kurzer Überlegung hartnäckig ins Herz der Verkosterin und verbleiben dort als Fata Morgana nächster Bestellungen.

Oh ja, sie kommen wieder in meine Gasse. Ebenso wie das knackige Blumenkohl-Tempura mit süßer, zitroniger, dickflüssiger Sauce und Sesam, das es zusätzlich zu den üblichen Tempuraverdächtigen im Angebot gibt. Und wenn wir schon bei Herz sind: Auch sehr fein (und vorsommerlich einstimmend) sind die Crispy Prawns aka Garnelen auf Salatherz mit Chilimayo und Yuzu-Trüffel-Sauce (die man auch extra erwerben kann, um wenigstens mit Marinaden und Salat herumzuexperimentieren, wenn man sich schon nicht an das Selfmade-Sushi traut). Am Samstag gibt es zusätzlich noch Fischburger im knusprigen Brioche-Bun, der aber recht rasant vergriffen sein könnte: Die Schnelligkeit ist hier Garant des Erfolges.

In dieser Schnelligkeit möge sich bitte auch der Frühling üben und endlich erscheinen. Sogar wenn die Schanigärten noch in ferner Zukunft sind. Wenigstens das Fresspaket möchte man sich in erfrischender Brise abholen können. Und nicht im Schneematsch von gestern.