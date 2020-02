Johannas Fest: Schluss mit lustig!

Es gibt jede Menge Anlässe, Gäste einzuladen: Von den traditionellen, wie Geburtstagen, Jahrestagen, Frühlingsbeginn, oder Weihnachtszeit einmal ganz abgesehen, fällt uns fast das ganze Jahr hindurch immer wieder ein guter Grund ein, liebe Freunde zu bewirten. Das närrische Faschingstreiben hingegen lassen wir in der Regel aus. Vielleicht wäre die Basler Fasnacht oder der Karneval in Venedig einmal eine Reise wert. Bei Veranstaltungen wie „ Mainz, wie es singt und lacht“ oder „ Villacher Fasching“ hingegen lernen wir das Fürchten.

Die ausgelassenste Zeit des Jahres wäre heuer spurlos an uns vorbeigegangen, hätte uns nicht Manfred zum Karneval der Tiere und Lisa zum privaten Opernball eingeladen.

Manfred, einer der emsigsten Kunstförderer, -liebhaber und -sammler Wiens, bat eine 14-köpfige Freundesrunde zum Maskenball. Der weit gereiste Zeitgenosse hat eine ebenso interessante wie charmante und tanzfreudige Faschingsgesellschaft zusammengestellt. Absagen wegen fehlender Kostüme wirkte der umsichtige Gastgeber schon im Vorfeld entgegen: An der Garderobe wartete eine reiche Auswahl an Tiermasken, mit denen man auch essen konnte. Zur Ouvertüre des Abends lauschten dann Eule, Löwe, rosaroter Panther, Elefant, Einhorn und Fledermaus einigen kurzen Sätzen aus dem 25-minütigen Opus des Komponisten Camille Saint Saëns „Karneval der Tiere“ und delektierten sich an den einzelnen Gängen vom Edelcaterer. Danach bat der Gastgeber zum Tanz.

Der Tanz ist auch der Hauptgrund für eine Einladung, die unsere Freundin Lisa aussprach. Lisa ist eine ebenso charmante wie geschäftstüchtige Unternehmerin und sie hat ein ausgeprägtes Faible für die Wiener Version von Fitness-Übungen: Die Mitternachtsquadrille oder Fledermaus-Quadrille, Op. 363 von Johann Strauß Sohn.