Johannas Fest: "Foodamentalismus" - ist Essen die neue Religion?

Den Gedanken, die Einladung in ein Restaurant zu verlegen, musste ich schnell wieder verwerfen.

In unserer Umgebung hatte kein Lokal, das den Ansprüchen unserer acht Gäste entsprochen hätte, offen. Ich entschied mich dann für ein Buffet mit Komponentenessen, von dem sich jeder Gast nehmen konnte, was sie oder er mag und verträgt.

Vom deutschen Philosophen und Anthropologen Ludwig Feuerbach (1804–1872) stammt das bekannte Zitat „Der Mensch ist, was er isst“.

Was wir uns einverleiben und was nicht, hängt längst nicht mehr allein mit individuellen Verträglichkeiten zusammen. In unserer Wohlstandsgesellschaft, in der wir bezüglich Ernährung die Wahl haben, essen immer mehr Zeitgenossen, was sie sein wollen: Sie konsumieren, was der Wunsch-Identität entspricht, was mit dem eigenen Lifestyle harmoniert und die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen signalisiert.

Zeitgeistforscher sprechen bereits von Foodamentalismus oder Essen als neuer Religion, wobei die These, dass wir sind, was wir essen, nur der Anfang sei. War früher üppige fleischreiche Nahrung Ausdruck von Wohlstand, distinguiert man sich heute durch gezielten Verzicht.

Die Ernährung ist zum wichtigsten Bestandteil des Lebensstils avanciert, was auf dem Teller liegt, zum Abbild der Ich-Performance.