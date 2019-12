Johannas Fest: Wie bringt man Gäste dazu, Platz zu nehmen?

Eine der schönsten Adventeinladungen, an die ich mich erinnere, ging von einem Architekten und einer Künstlerin aus. Die Wohnung war an sich schon eine Attraktion. Schließlich diente sie früher als Freimaurer-Loge, wovon noch geheimnisvolle Symbole an der Holzvertäfelung zeugten. Was den Nachmittag und Abend aber so unvergesslich machte, waren einerseits die vielen interessanten Gäste und das herausragende Essen: Alles, was hier geboten wurde, von den Vor- und Hauptspeisen bis hin zur Weihnachtsbäckerei, war einzigartig im Geschmack und von der Hausfrau und ihrer Tochter selbst gemacht. Dass man sich wie bei einer Schnitzeljagd erst auf die Pirsch durch die ganze Wohnung – in vielen verschiedenen Ecken, auf allen Tischen und in der Küche selbst warteten Köstlichkeiten – zu begeben hatte, machte die Sache noch spannender. Neben einer langen Tafel waren in der ganzen Wohnung viele kleinere Sitzgruppierungen platziert. So hatten die Anwesenden die Chance, mit immer neuen Leuten in Kontakt zu treten.

Auch lustig ist das Martina-Prinzip: Wenn sie zwei große Esstische in zwei Räumen zur Verfügung hat, sorgt die Juristin und Kunstliebhaberin, die auch eine begnadete Netzwerkerin ist, für Rotation: Unter jedem zweiten Tischkärtchen steckt ein weiteres. Nach der Vorspeise ist Platzwechsel angesagt. Nur für jeden zweiten wohlgemerkt. Am neuen Tisch steht dann schon wieder sein Name. Gnadenlos überwacht Martina die Einhaltung ihrer Choreografie, auch wenn so mancher gerade lieber sitzen bleiben würde, weil er oder sie gerade so angeregt mit dem Nebenan ins Gespräch gekommen ist.

Auch wenn so mancher Rochade-Muffel innerlich stöhnt, sind spätestens beim Digestif, den Martinas Gäste bei freier (Steh-)Platzwahl genießen dürfen, glücklich. Das Resümee: ein in jeder Beziehung bewegter Abend!