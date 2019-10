Johannas Fest: Was tun mit Spaßbremsen und Genusskiller?

Ebenfalls als Genusskiller hat sich jüngst Martin profiliert. Wir hatten seine Partnerin Charlotte und ihn mit weiteren Freunden zu Tafelspitz geladen. Das viergängige Menü nahm der Finanzchef eines internationalen Unternehmens hauptsächlich mittels Handy wahr. Er fotografierte jeden Gang, aber das war schon die einzige Form von Aufmerksamkeit, die er dem Essen entgegenbrachte. Ständig tippte der dreifache Vater WhatsApp- Nachrichten in sein Handheld und alle zehn Minuten sprang er auf, um im Garten zu telefonieren. Martins mit negativer Körpersprache verbundene Präsenz irritierte letztendlich alle Geladenen. In seinem Geschäft habe er gerade einen Mega-Crash zu verhindern gehabt, eröffnete er uns Tage später. Okay, nächstes Mal nehmen wir ihm sein Handy ab, bevor wir uns zu Tisch begeben, oder decken für ihn gleich im Nebenzimmer.