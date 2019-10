Johannas Fest: Warum wir Austern lieben

Nach dem ersten Dutzend war ich auf den Geschmack gekommen. Auf den Geschmack einer Delikatesse, die schon im alten Rom und Jahrhunderte später an den Höfen Englands, Frankreichs und Italiens Karriere machte: Die Auster hat es bei aller Verschlossenheit auf die Festbankette der Reichen und Einflussreichen gebracht und liegt im Mittelpunkt zahlreicher Prunkstillleben Alter Meister.

Doch die kulinarische Köstlichkeit polarisiert auch: Für die einen ist ihr Genuss – sie wird geöffnet und mit durchtrenntem Schließmuskel in der Schale serviert und aus dieser herausgeschlürft – wie Kurzurlaub am Meer. Die anderen ekeln sich schon allein beim Gedanken und dem Anblick an die wabbelige Konsistenz der Auster.

Mein Mann und ich gehören zur ersten Gruppe. Wir lieben die Königin der Meere. Das haben schon Jahrhunderte vor uns auch historische Größen wie zum Beispiel der venezianische Abenteurer Giacomo Casanova, der französische Richter und Schriftsteller Jean Anthèlme Brillat-Savarin („Die Physiologie des Geschmacks“) und Englands König Ludwig XIV. getan.