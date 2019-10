Johannas Fest: "Die Küche ist ein Statement"

Vergangene Woche gab es in der Bundeshauptstadt zwei starke Bewegungsströme: Die einen setzten auf Tradiertes und strömten in den zweiten Wiener Gemeindebezirk auf die Wiener Wiesn. Die anderen suchten zukunftstaugliche oder auch utopische Antworten auf sich abzeichnende gesellschaftliche, soziale, ökonomische und politische Entwicklungen und bevölkerten die Zentrale und die vielen Nebenschauplätze der diesjährigen „ Vienna Design Week“ (VDW) am Alsergrund. Schließlich gehen die meisten bahnbrechenden Innovationen auf die Zunft der Designer, die sich ohne die berühmte Schere im Kopf an Lösungsprozesse heranmachen, zurück.

Bei der heute endenden VDW, die Fans wieder in Scharen auf die Passionswege zu Pilgerstätten der guten Form lockte, war dem Thema Ernährung ein eigener Schwerpunkt gewidmet. In der Festivalzentrale im Althan Quartier über dem Franz- Josefs-Bahnhof präsentierten die Kreativen verschiedenste Szenarios zur Zukunft des Konsums. Ein omnipräsentes Thema, da das Fortschreiten der Urbanisierung und die sich damit verändernden Lebensbedingungen jede Menge Herausforderungen mit sich bringen. Zur Veranschaulichung: 1950 lebte nur ein Drittel der Menschen in Städten, 2007 mehr als die Hälfte und 2050 werden es 70 Prozent sein. In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Verdopplung der Stadtbevölkerung zwischen 2007 und 2050 von 3,3 auf 6,8 Milliarden Personen. – Was werden wir dann essen?

Unter dem Titel „Du bist, was Du isst“ kredenzen die Veranstalter einen kulinarisch geprägten Streifzug durch die Festivalzentrale. Die verschiedenen Projekte zum Thema Urban Food & Design fokussieren die gesellschaftliche Wahrnehmung von Lebensmitteln abseits der Norm, positionieren Pilzbiomasse als Nahrungsalternative der Zukunft und greifen die politische Dimension von Essen auf.