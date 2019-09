Johannas Fest: Was Gäste nicht schenken sollten

Es ist schon Jahrzehnte her, dass ich – inspiriert von einer mehrwöchigen Reise durch Portugal – zu einem großen Dinner einlud. Es gab Bolinhos de Bacalhau (Stockfisch-Frikadellen), Porco com Ameijoas à Alentejana (mariniertes Schweinefleisch mit Muscheln) und zum süßen Abschluss Toucinho do Céu (Mandelkuchen Himmelsspeck).

Zu den zehn geladenen Gästen zählten zwei attraktive, charmante und pointierte Schwestern. Nicht nur Feinschmeckerinnen – bei ihnen logierte sogar temporär einer der berühmtesten Wiener Haubenköche, sondern Damen, die stets amüsanten Schwung in jedes Fest(mahl) brachten. Zu meiner Überraschung hatten sie einen Vorstandsveteranen eines internationalen Markenartiklers im Schlepptau.

Der Überraschungsgast entpuppte sich als unkommunikative Spaßbremse.

Letzteres muss ich relativieren, denn zu einer Zeit, als fast noch niemand ein Handy besaß, hing er an seinem Mobilgerät, als stünde er im Dienst der Telefonseelsorge. Quatschend auf- und abschreitend durchmaß er das Esszimmer, während die übrige Tafelrunde bereits am feierlich gedeckten Tisch saß und statt der Amuse-Gueules Wortfetzen seiner mäßig interessanten Gespräche kredenzt bekam. Vielleicht würde ich mich fast dreißig Jahre später nicht mehr so minutiös an die Details erinnern, wäre sein Auftritt nicht auch mit dem peinlichsten Gastgeschenk verknüpft, das ich je erhalten habe: Offensichtlich griff er in seinem Noch-Büro ins Werbegeschenke-Regal und fischte sich drei Bände der Lehrbroschüre „Besser kochen mit ...“ heraus.

Das war billig und schlecht, der Schenker landete damit für immer auf der Watchlist.