Johannas Fest: Darf man Gäste bitten, die Schuhe auszuziehen?

Befürworter der „Schuhe aus!“-Doktrin argumentieren mit „draußen ist draußen und bleibt draußen“ und stellen für drinnen Hausschuhe in allen möglichen Größen bereit. Schließlich ist der schneeweiße Hochflor-Teppich schon ohne importierten Gästedreck kaum sauber zu halten. Außerdem könnten die beschuhten Gäste für den Stubentiger lebensgefährliche Bakterien in das steril makellose Domizil hereintragen.

Für den Modemacher Jean Paul Gaultier ist das ein absolutes No-Go: „Bitten Sie Ihre Gäste nie, nie, nie ihre Schuhe auszuziehen! Sie sind Teil ihres Gesamtauftritts!“ – Tatsächlich kommt es einer Demütigung gleich, wenn die durchgestylte Prada, Miu Miu oder Paul Smith tragende Gästin ihre Jimmy-Choo-High-Heels gegen Schlapfen tauschen soll oder der Gast im maßgefertigten Knize-Anzug seine auf Hochglanz polierten Budapester vom Nobelschuhmacher Scheer unter Filzüberziehern verstecken muss und somit zum Pantoffelhelden mutiert.

Den Abend in Socken zu verbringen, kann ebenfalls verhängnisvoll sein. Etwa wenn man in der Eile zwei verschiedene Exemplare angezogen hat, oder gar eines mit Loch. Mein Freund Wolfgang würde übrigens aus einem ganz anderen Grund nie in Socken in einer fremden Wohnung herumspazieren. Beim Aufsuchen der Toilette könnten diese mit von Vornutzern, die ihr Geschäft im Stehen erledigen, hinterlassenen Tropfen kontaminiert werden.