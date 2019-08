Johannas Fest: Darf man sich selbst einladen, wenn man alles mitbringt?

Lotte und Michael haben uns verlassen. Sie sind zwar nur einen Ort elf Kilometer weiter weg von unserem Zweitwohnsitz gezogen, aber damit sind eine Menge unvergesslicher Erlebnisse Geschichte. Sie haben in einem Haus direkt am Wasser, gegenüber von unserem Badeplatz gewohnt. Vorbei die spontanen Zurufe von ihrer Terrasse „Wir kommen auch gleich“ und der formvollendete Köpfler, mit dem die nixengleiche Tochter Nora zum Überqueren der Ybbs anhob. Vorbei die Abende am romantischsten Grillplatz der Welt, der wegen der dichten Baumgruppe uneinsehbar von der Gegenüberseite ist, aber doch einen Durchblick auf dieselbe gewährt. Gegrillt wurde in einem leeren, von alten Ziegeln gesäumten Beet mit einem schlichten Gitterrost über der Kohle. Alles war so einfach, dass es fast an Pfadfinder-Romantik erinnerte: Man saß auf simplen Heurigenbänken, die Tafel bestand aus einem großen Holzbrett auf zwei Böcken. Irgendwann gesellte sich noch Kater Kiko schnurrend zur Tischgesellschaft und checkte, ob auch für Stubentiger geeignete Leckerbissen anfielen. Wenn dann die Nacht über den lauschigen Platz hereinbrach, sah man den silbrig schimmernden Mond durch die Bäume, der die sanft dahinfließende Ybbs beleuchtete, in der sich die Silhouette der Stadt widerspiegelte.

Einmal wollte ich das unbedingt noch erleben! Natürlich kann man sich nicht bei Freunden einladen, die gerade mit Sack und Pack, zwei Kindern, einem Hund und zwei Katzen am Übersiedeln sind – außer man wendet den „Gerd-Trick“ an. Der lautet: „Wir bringen alles mit; das Grillgut, die Salate, die Getränke, die Gläser, das Besteck und die Teller auch.“ Am Nachmittag rief mich Michael, der dem Versprechen wohl nicht hundertprozentig vertraute, noch an und fragte: „Was können wir denn dazu beitragen?“ „Ihr müsst nur die Glut machen“, antwortete ich. Es wurde wieder ein Abend der Superlative, auch wenn sich schon etwas Wehmut, die Wehmut des letzten Males eben, mit einmischte.