Johannas Fest: Soll man als Gast Blumen mitbringen?

Kann man einen Fehler machen, wenn man als Gast Blumen mitbringt? Man kann!

Etwa mit der falschen Auswahl. Diese Erfahrung machte der Intendant eines kleinen Sommerfestivals im Waldviertel. Als er zur ältesten noch aktiven österreichischen Mimin reiste, um die Grande Dame für eine Lesung zu engagieren, wollte er ganz Kavalier sein. Im einzigen Blumengeschäft weit und breit erwarb er die einzigen Blumen, die ihm ausreichend repräsentativ erschienen. Mit einem empörten, in unverwechselbarem Burgtheaterton ausgestoßenen „Graaaaaahbesblumen!“ machte die 90-Jährige Anstalten, ihm den Lilienstrauß um die Ohren zu werfen.

Auch der Zeitpunkt für die Blumenspende muss passen. In Wien war ich einmal gemeinsam mit ein paar Künstlern bei einer der führenden Galeristinnen zu einem genussvollen Dinner eingeladen. Ich ging der Gastgeberin in der Küche ein bisschen zur Hand. Sie bat mich, die von einem eben eingetroffenen Gast übergebenen Blumen in eine Vase zu stecken. Und außer Hörweite vom Spender wetterte sie los: „ Blumen! Die machen nichts als Arbeit. Als ob die Gastgeberin im Augenblick der Ankunft der Gäste Zeit hätte, eine passende Vase zu suchen, die Stängel einzukürzen, sie zu arrangieren und einzuwässern. Wenn überhaupt, dann schickt man sie per Boten am Vormittag!“

Damals staunte ich nicht schlecht über die kritische Einstellung der Hausfrau. Wiewohl ich ihre Argumentation verstehen konnte.