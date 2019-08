Johannas Fest: Darf man bei einer Einladung Schinkenfleckerl servieren?

Maria ist eine schillernde Persönlichkeit: groß, blond, gebildet, schlagfertig und humorvoll. Sie versteht es, sich selbst perfekt in Szene zu setzen und leidet nicht an mangelndem Selbstbewusstsein. In großen staatsnahen Unternehmen hat sie jeweils eine erstaunliche Karriere hingelegt, ehe sie 60-jährig den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Maria lädt in ihrem Wiener Domizil ausschließlich zu Schinkenfleckerln. Und zwar ausschließlich Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik, die etwas zu entscheiden haben. Schließlich machte schon Sokrates deutlich, dass das Prestige der Gastgeber nicht nur mit der Anzahl der Gastfreunde, sondern auch mit der Höhe ihres Ranges stieg. Im Vorfeld lässt Maria eine Sekretärin anrufen, die einem die bevorstehende Ehre einer Einladung zu Schinkenfleckerln mit drei verschiedenen Terminvorschlägen serviert. Vor Ort öffnet dann ein livrierter Diener die Türe, nimmt die Garderobe ab und bedient anschließend bei Tisch mit weißen Handschuhen. Eine ziemlich skurrile Inszenierung der simplen Hausmannskost.