Johannas Fest: Dürfen Gäste Gäste mitbringen?

Ein im Ausland lebender Freund war wieder einmal für ein paar Tage in seiner Wiener Heimat. Er bat uns, für ihn eine Gästeliste für ein Dinner in seinem Innenstadt-Domizil zusammenzustellen, er wolle neue Leute kennenlernen; ein höchst interessanter Rahmen, mit einer der besten Privatsammlungen Moderner Kunst an den Wänden und Skulpturen auf dem Boden und auf den Sideboards des loftartigen Raums. 14 Personen würden an der Tafel bequem Platz haben, das Essen – es gab Shrimps-Cocktail und Kitz-Ragout – werde von einem legendären ehemaligen Haubenkoch zubereitet. Mein Mann und ich machten uns sofort an das Vergnügen, die Tafelrunde zusammenzustellen: Zugesagt haben einer der bekanntesten Wiener Architekten, eine Opernsängerin, die schon auf allen großen Bühnen der Welt aufgetreten ist, ein sehr erfolgreicher und dennoch bescheiden gebliebener Maler, eine Designerin, der damalige Kulturminister – fast alle mit Begleitung, insgesamt wie geplant 14 Personen.

Die reizende Ehefrau des Malers, eine in Deutschland lebende Flugbegleiterin, sagte am Vortag wegen eines prognostizierten Ascheregens und damit zu erwartender Flugausfälle ab.

Am nächsten Tag war der Tisch kunstvoll für 13 Personen gedeckt. 12 saßen schon beim Aperitif, als es klingelte. Vor der Türe der Maler. Mit Ehefrau! Dass Flexibilität nicht unbedingt zu den Stärken unseres Gastgebers zählte, wurde deutlich, als er fast eskalierte, zumal Lisa auch noch outete, dass sie Vegetarierin sei.