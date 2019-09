Johannas Fest: Gemeinsame Jagd auf die Hutträger

Faszinierend fand er auch, dass Pilze geheimnisvoll sind, es sie nicht immer gibt und die Suche nach ihnen einen ungeheuren therapeutischen Wert hat.

Sie erfordert Zeit und Geduld und während des Waldeinwärtsgehens weitet sich der auf Zielrichtung geübte Blick des städtischen Schreibtischtäters.

Beiläufig erzählte uns Gunter auch, dass er mit dem Schriftsteller Peter Handke dessen Revier in der Umgebung von Paris nach Steinpilzen durchsuchte. Und dass schon Johann Wolfgang von Goethe Pilze in den Albaner Bergen sammelte und mit Naturwissenschaftlern über mykologische Phänomene korrespondierte. Auch Antoni Gaudi, der die Architektur Barcelonas maßgeblich geprägt hat, galt als mykophiler Künstler. So gleiche die Kuppel des sogenannten Pförtnerhauses im „Parque Güell“ einem Fliegenpilzhut.

Vergangenen Sonntag kam Jonathan spontan auf einen Blitzbesuch zu uns ins niederösterreichische Mostviertel. Der charmante Flugbegleiter ist auch ein begeisterter Pilzesucher. Und er hat im Gegensatz zu mir keine Angst vor Kühen, die zu hunderten uneingezäunt auf jener Weide stehen, die man durchqueren muss, um ins Pilzeparadies zu gelangen. Gemeinsam wanderten wir durch einen ausgedehnten Heidewald. Plötzlich – ich traute meinen Augen kaum – standen da acht Prachtexemplare von Parasolen, esstellergroß und genau reif zum Pflücken. Es war für mich wie ein Lotto-Sechser! Jonny, wie er von Freunden genannt wird, fand noch sechs makellose Steinpilze.

Wenn das kein Grund zum Feiern war. Eilig luden wir Gäste ein und machten uns glückselig an die Putz- beziehungsweise Panierarbeit.

Was für eine unvergleichlich befriedigendere Beute als jene, die wir im städtischen Alltag mit unserer modernen Waffe, der Kreditkarte, in den Supermärkten, erwerben! Das Essen wurde zum Fest. Mit einer Runde „Riesling Himmlisch“ aus dem Stift Göttweig tranken wir auf Gunter, den so vielseitigen, feinsinnigen Künstlerfreund, der mit seinem Werk und in unseren Erinnerungen weiterlebt.