Johannas Fest: Essthetik statt Lebensmittelmüll

Egal, wie die Wahlen heute Abend ausgehen, der Klimawandel wird auf der Agenda welcher Regierung auch immer ganz oben stehen. Nachhaltigkeit versus Wegwerfgesellschaft ist angesagt. Und das gilt auch für einen großen und wichtigen Bereich im Leben jedes einzelnen, nämlich den Umgang mit Lebensmitteln. Laut Schätzungen der Welternährungsorganisation FAO wird weltweit ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen, pro Jahr sollen es rund 1,3 Milliarden Tonnen sein. Und in Österreich? Laut Lebensministerium landen allein hierzulande pro Jahr zirka 96.000 Tonnen genießbare Lebensmittel auf dem Müll.

Die Lebensmittelvernichtung beginnt am Acker, setzt sich fort über Produktion und Handel bis hin zu Restaurants und zum Privathaushalt.

Was können Einzelpersonen dieser Verschwendung entgegensetzen? Wir haben die Wahl, ethische Verantwortung an den Tag zu legen, faire Produkte zu einem fairen Preis in einer wohlüberlegten Menge zu erwerben oder Vogel Strauß-Politik zu betreiben und blind(wütig) in den Einkaufskorb zu legen, was wir vielleicht einmal brauchen können, gleichgültig, woher es kommt. Der Hochschulprofessor, Philosoph und Gastrosoph Thomas Mohrs fordert dazu auf, beim Einkauf „weltbürgerliche Verantwortung“ zu übernehmen. Der nachhaltige Umgang mit dem wertvollen Gut Lebensmittel beginnt nämlich beim Einkauf, setzt sich fort mit der richtigen Lagerung und endet beim Verzehr statt im Restmüll.