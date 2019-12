Johannas Fest: Darf man für Hunde Geburtstagspartys veranstalten?

Amy lauerte aufgeregt vor der Eingangstüre und ihr Serotoninspiegel schien mit jedem Läuten der Gegensprechanlage zu steigen. Es war für sie eine Überraschungsparty mit Gästen aus der Nachbarschaft, teils solchen, die noch nie hier eingeladen waren. Freudig eilte sie den Neuankömmlingen im Stiegenhaus entgegen. – Was für ein Hallo! Die Erwachsenen kamen rasch miteinander ins Gespräch unterhielten sich über den eigenen Anhang und darüber, wo sie die Gastgeber kennengelernt hatten. Das Buffet wurde eröffnet. Ich kredenzte nach den Rezepten aus „ Jerusalem“ der Londoner Kultköche Yotam Ottolenghi und Sami Tamimi Zubereitetes: Zur Ouvertüre Spinatsalat mit Datteln und Mandeln, Melanzani mit Chermoula (eine nordafrikanische Würzpaste), Bulgur und Joghurt, marinierten Fisch süßsauer, Hendl mit Topinambur und Zitrone und zum Abschluss Birnen in Weißwein mit Kardamom.

Der Beistelltisch neben dem Buffet begann sich unter den Geschenken zu biegen und Amy war schwer vom frühzeitigen Zugriff abzuhalten. – Wir forderten noch etwas Geduld von ihr. Jetzt setzte sich mein Mann zum Klavier und begleitete den um ihn stehenden Gästechor zu einem der bezauberndsten Lieder, die wir kennen: „How much ist that doggie in the window?“ lautet der Titel der Geschichte, in der US-Pin-up-Star der 50er-Jahre Bettie Mae Page singt, warum sie unbedingt den süßen kleinen Cockerspaniel aus dem Hundesalon erwerben möchte. Da Amy weder Englisch noch Noten lesen kann, beschränkte sich ihre Mitwirkung auf den Refrain. – Der lautet „wuff, wuff“. Natürlich musste auch noch das Licht abgedreht werden und zum feierlich inszenierten Torteneinzug ein „Happy Birthday“ her, ehe Amy ihre Geschenke aufreißen durfte. Das kann sie ganz alleine. Was nicht weiter verwunderlich wäre für eine Neunjährige. Aber Amy ist ein Hund. Ein Cockerspaniel. Unser Hund. – Ganz schön durchgeknallt, werden sich jetzt Nicht-Hundebesitzer denken. Ja, das stimmt. Durchgeknallt und so was von freudespendend! – Das schönste Kompliment kam übrigens von Ava: Das war die coolste Geburtstagsparty überhaupt. So eine möchte ich auch einmal haben!