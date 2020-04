Johannas Fest: Genießen, was gerade vorrätig ist

Der vergangene Dienstag war ein echter Apriltag mit allem, was wettermäßig dazugehört: Wolken, Graupelschauer und Sonnenstrahlen. Zu Mittag machten wir uns auf einen Berg auf. Mein Mann und ich wanderten in 800 Meter Höhe entlang einer der vielen Panoramawege des Mostviertels, der Heimat meines Mannes. Der Blick in die schöne Landschaft macht den Kopf frei, rückt Perspektiven zurecht, bewahrt vor Lagerkoller und zerstreut düstere Gedanken.

Die grünen Wiesen waren gelb gepunktet von Tausenden Löwenzahnblüten und aus dem fruchtbaren Boden erhoben sich riesige weiße Wattebäusche: Die Mostblüte hat gerade begonnen. Dass sich im Mostviertel Apfel- und Birnenbäume alter Sorten wie etwa Baumgartling oder Roter Wiesling, sowie die Winawitzbirne oder die Speckbirne zu Alleen aneinandergereiht finden, haben wir den Regierungen Maria Theresias und Josephs II. zu verdanken. Sie setzten Maßnahmen zur gezielten Förderung der Obstbaumkultur.

„1763 wird in einem ,Hofrescript‘ die Anpflanzung von Obstbaumalleen an allen Landes- und Bezirksstraßen gewünscht. 1784 folgten Anreize zur Obstbaumpflanzung, wie die ,Aufhebung des Obstzehent und die Belohnung von Bauern‘“, schreibt die Gastrosophin Maria Oppitz in ihrer Master Thesis zum Thema Most. So erhielt zum Beispiel jeder Landwirt, der in seinem Dorf mehr als hundert „gute Obstbäume“ gepflanzt hatte, eine silberne Medaille. Als 1787 der Tavernenzwang, der Feiern wie Taufen oder Hochzeiten nur in den herrschaftlichen Tavernen erlaubte, aufgehoben wurde, entstanden im Voralpenland Hunderte Most-Buschenschanken.

In den vergangenen fünfzehn Jahren haben die meisten leider für immer dichtgemacht.

Und nun gibt es ja ohnehin seit Wochen keine Einkehrmöglichkeiten mehr. Wir kochen also derzeit jeden Tag selbst.