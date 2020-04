Rabinowich geht essen: Im Wendekreis des Hasen

Hier sitzt der Hase elegant auf wohlgeformten Läufen, mit einem Schwänzchen so puschelförmig wie die Fellquasten auf den Pantöffelchen verwöhnter Filmstars, feingliedrig und mit einem Charakterprofil gesegnet – und trägt auch noch radikal Farbe. Es gibt den zartgrünen Matcha-Hasen mit Pistazien und Haselnussschwänzchen. Es gibt den verruchten Hasen der Nacht aus dunkelster Schokolade mit der seltenen Kakaobohnensorte Criollo, den verführerisch blonden Engel aus karamellisierter weißer Schoko, den Down-to-Earth-Star aus Milchschokolade, von einem kecken Bändchen am zarten Hals geschmückt. Und dann gibt es noch die Rampensau unter den Osterhasen: der Himbeerschokohase, der etwas fast unanständig Erotisches an den Tag legt mit seiner aufreizend rosa Farbe, quasi der Nacktmull unter den Hasen, der Stripper vom Dienst – vielleicht aber auch nur durchgeknallter radikaler Avantgarde-Künstler mit provokantem Auftreten. Diesen „lapin terrible“ habe ich mir jedenfalls gegönnt, und dem Rest der Familie, die sich derzeit wie so viele andere auch in social distancing übt, die Gaben zum Ostertisch in verschiedene Wohnungen quer durch Wien verschickt – von Milchschoko bis Bittervariante. Glücklicherweise hat die Manufaktur Xocolat nicht nur betörende Auswahl, sondern auch einen Onlineshop, der aus der Not eine Tugend macht – und aus der Tugend wiederum einen provokant intensiven Genuss. Wir werden uns per Skype mit den Hasen zuwinken und virtuell die bunten Eier aufeinanderschlagen – dieses Jahr. Das nächste Ostern kommt bestimmt, und dann werden wir wieder gemeinsam feiern. Alle. Die Hasen dürfen gerne auch ein zweites Mal wiederkommen.