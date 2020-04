Johannas Fest: Ostern - heuer ganz ohne Familie

Mein Mann ist Musiker und im Kulturmanagement tätig. Alle Veranstaltungen sind abgesagt oder verschoben, der Göttergatte in Kurzarbeit. Wir staunen über das Phänomen frei verfügbarer Zeit in einem noch nie erlebten Ausmaß. Wir denken viel nach und tauschen Erinnerungen aus. Wie haben wir früher Ostern verbracht? Jahrelang sind wir hungrig nach dem Frühlingserwachen der Natur in den Süden aufgebrochen.

Freunde von uns haben ihr Herz an Piran, das venezianisch geprägte Städtchen an Sloweniens kurzem Küstenabschnitt südlich von Triest, verloren und sich dort über die Feiertage eingemietet. In den vergangenen Jahren feierten wir oft mit ihnen, genossen das mediterrane Lebensgefühl am Meer und die familiäre Atmosphäre mit den auf dem Tartini-Platz herumtollenden Kindern.

War das Wetter bei uns annähernd so schön wie in diesem Jahr, blieben wir auch in der Heimat. Am Ostersonntag stand dann ein Besuch im alten Bauernhof meiner Nichte im Waldviertel an. Der steht inmitten von Wiesen und Feldern und so weit das Auge reicht, sieht man kein anderes Haus und keine Menschen, sondern nichts als Natur. Die beste Nichte von allen hat für alle Familienmitglieder jeweils so viele „Osternester“ versteckt, dass man mit dem Finden kaum nachkam. Ehe es ans traditionelle Eierpecken und gemütliche Grillen ging, stand natürlich ein ausgedehnter Spaziergang entlang eines gemächlich dahinplätschernden Baches auf dem Programm. „Es ist nicht so, dass ich euch heuer nicht gerne dabei haben würde, aber ich würde mir ewig Vorwürfe machen, wenn ...“, gab die Mutter einer 12-jährigen Tochter vergangene Woche zu bedenken.