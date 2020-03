Johannas Fest: Soziales Fasten, Dinner via Skype

Samstag vor einer Woche noch erklärte mir Laura, dass sie sich heute mit ihrem Gespons auf ihren Zweitwohnsitz am Land verfügt hat. Das Museum, für das sie arbeitet, sei gesperrt, sämtliche Special Events bis auf Weiteres abgesagt oder einstweilen verschoben. Ihr Mann Lutz, der in Wien für ein wichtiges internationales Unternehmen arbeitet, kann ohnehin nur noch digital mit seinem Arbeitgeber kommunizieren, da ja schon so gut wie alle Flüge eingestellt sein würden.

Laura freut sich schon auf viel Zeit in ihrem herrlichen Garten, den sie dieses Jahr ziemlich komplett umkrempeln möchte. Und auf liebe Freunde, die sie auf ihrem vorbildlich renovierten Bauernhof besuchen sollen. „Auf meine Sozialkontakte will ich nicht verzichten, die brauche ich wie die Luft zum Atmen!“, konstatierte Laura noch vor neun Tagen. Am „Tag 2“ der staatlich verordneten Ausgangsbeschränkungen klingt das schon anders.

Die ganzseitigen Inserate auf den ersten Seiten der Tageszeitungen und die laufenden TV-Appelle der Regierung, zu Hause zu bleiben, sind nicht ohne Wirkung geblieben.

Die Kurve, mit den zu erwartenden zwei Millionen infizierten Österreichern bis Mai, bei nicht geübtem Verzicht auf Sozialkontakte, ist in allen Köpfen. Einer solchen Verbreitung, die fast einem Viertel der heimischen Bevölkerung entspricht, ist wohl nicht einmal in einer Alcatraz-artigen Festung zu entkommen. Wir halten Abstand, am besten zwei Meter, verzichten auf Umarmung und Begrüßungsküsschen, greifen stattdessen öfter zum Handy oder schicken Mails.