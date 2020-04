Johannas Fest: Alle Menschen tragen Maulkorb

In vierpfötiger Begleitung erklomm ich einen steilen Berg. Während des Aufstiegs bei leichtem Schneefall überlegte ich mir, ob es derzeit etwas zu feiern gibt und ob man eigentlich ohne Gäste feiern kann. Während meine Begleiterin über die grünen Wiesen tollte, legte ich eine Positiva-Liste an: Wir sind gesund. Wir haben Freunde, auch wenn wir sie derzeit nicht treffen. Auto, Geschirrspüler und Waschmaschine funktionieren. Wir haben Arbeit und können die Miete, Strom und Gas zahlen. Wir leben in Österreich. Das ist derzeit jedenfalls viel besser als ein Wohnsitz in Italien, Spanien, Deutschland oder gar in New York.

Als ich die Anhöhe erreichte, kam die Sonne durch.

Ich begegnete dem freundlichen Milchbauern, der gerade die Weidezäune reparierte. Auf Vier-Meter- Distanz unterhielten wir uns eine Weile.

Noch seien von der Molkerei keine Signale bei ihm angekommen, dass er weniger produzieren solle, erzählte er mir. Und sollte das später eintreffen, müsse man es auch nehmen, wie es ist.

Im Management würde man seine Gelassenheit als Wu-Wei-Prinzip bezeichnen. Das stammt aus dem Taoismus und steht für die Enthaltung eines gegen die Natur gerichteten Handelns.

Am Rückweg genoss ich die Landschaft, den Panorama-Blick auf die grünen Hügel des Mostviertels und den weißen Ötscher.

Daheim angekommen zelebrierte ich eine Telefonstunde. Viele Freunde, die in der Vergangenheit zu beschäftigt waren, um einfach nur zu plaudern, melden sich derzeit. In den Gesprächen geht es fast ausschließlich um Emotionen. Und sie dauern deutlich länger als jene, in denen Termine für Treffen vereinbart wurden.

Danach sichtete ich die zahlreichen Mails, SMS und WhatsApp-Meldungen zur Lage der Nation.

Mona hatte mir eine wegen der gerade beschlossenen Masken-Verordnung hochaktuelle Bildnachricht geschickt. Drei Hunde – eine Dogge, ein Beagle und ein Weimaraner – waren darauf mit vor Staunen weit aufgerissenen Augen abgebildet. Darüber eine Sprechblase: „Was ist los? Alle Menschen tragen Maulkorb!“ Ich musste schmunzeln. – Nach kurzem Nachdenken erweiterte ich meine Positiva-Liste. Und dann feierte ich, dass wir auch nicht in Ungarn oder in der Türkei wohnen, wo der Maulkorb noch eine ganz andere Funktion als den Virenschutz erfüllt.