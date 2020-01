Endlose Trotzphasen, und jetzt?

Liebe Eltern,

wenn Kinder unbedingt ihre Meinung durchsetzen wollen, ärgern sich Eltern meist über sie. Sie halten sie dann für trotzig und mühsam. Oft artet das in einen Machtkampf aus. Aber manchmal ist es sinnvoll, die Sichtweise zu verändern. Man spielt gerade so schön und ganz plötzlich heißt es, dass man sofort gehen muss. Man steht in einem Geschäft voller Spielzeug und darf nur eines haben. Man ist noch so wach und muss schon schlafen gehen. Eltern wollen oft sehr eigenartige Meinungen durchsetzen.

Ein kluger Mensch - ich glaube, es war Jesper Juul - sagte: "Sprich mit deinem Kind wie mit deinem Partner, den schreist du auch nicht so leicht an oder kommandierst ihn unfreundlich herum. Bei einem anderen Erwachsenen hört man sich eine Meinung an und wägt sie ab. Man muss ja deswegen trotzdem nicht tun, was der einem sagt."

Bei meinen Kindern gibt es eines, das immer vernünftig ist. Man kann es entweder mit Argumenten überzeugen oder gar nicht. Nicht mit Zwang, Bestechung oder Schimpfen. Widerstand zwecklos - von mir. Bei einem anderen geht es immer um den Kampf: Wir werfen einander Argumente an den Kopf, wir verhandeln, wir schreien, wir ärgern uns. Widerstand notwendig - es braucht viel Kraft, um ihm zu zeigen, wo die Grenze ist. Und viel Einfühlungsvermögen. Um zu erkennen, wie wir uns verhalten müssen, damit wir alle aus unseren Trotzphasen herauskommen.