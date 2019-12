Der reichste Youtuber ist gerade mal acht Jahre alt

„ YouTube ist der beliebteste Babysitter der Welt“, sagt Eyal Baumel, Firmenchef von Yoola, die YouTube-Stars wie Nastya vermarktet. Das erklärt den durchschlagenden Erfolg der oft billig produzierten Videos: Eltern setzen ihre Kinder vor Handy oder Tablet, um kurz Ruhe zu haben – und diese Sendungen sind definitiv kinderfreundlich, weil von Kindern für Kinder gemacht. 81 Prozent aller Eltern von Kindern unter elf Jahren praktizieren das regelmäßig, zitiert Forbes eine Pew Reserach Center-Studie, die Videos der Kinderstars werden dementsprechend auch mehrfach von den Nutzern angeklickt.

Freilich verdienen die Kinder – oder, besser gesagt, ihre Eltern – nicht nur mit den Videos. Wie Ryan hat auch Nastya mittlerweile ein kleines Spielzeugimperium aufgebaut und ist im linearen TV präsent. Falls YouTube die Werberichtlinien ändert, was es angekündigt hat – man will im Einklang mit der US-Handelsbehörde FTC zielgerichtete Werbung für Kinder limitieren – hat Nastya jedenfalls einen Plan B: Sie will Delfintrainerin und Ärztin für Katzen werden.