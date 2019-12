"Handy, aber hallo?!"

Wir starten mit allen Wundereltern gemeinsam in ein starkes 2020. Am Montag, dem 27. Jänner, treffen wir alle Wundermamas und Wunderpapas in der zweiten KURIER-Family Lounge. Um 18 Uhr erwartet uns Gastgeberin Julia Kilarski in ihrem "Créme de la Créme" in der Lange Gasse 76, im 8. Bezirk, in Wien. Wir plaudern dort mit euch und mit der pädagogischen Leiterin von saferinternet.at, Barbara Buchegger über das Thema: "Hilfe, mein Kind hat ein ein Handy!?" Sie wird den KURIER-Leserinnen einige Denkstöße geben und sich dann unter die Leute mischen. Ganz leicht mit einem Klick hier anmelden: