17-Jähriger entwickelte Online-Elternberatung gegen Computer-Sucht

Als er das Internet nach ähnlichen Erfahrungen durchsuchte, stellte er fest, dass es vielen Kindern und Jugendlichen so geht. "Von diesem Tag an änderte sich mein Leben radikal", sagte er. "Jetzt versuche ich, Eltern verständlich zu machen, wie sie ihrem Kind in so einer Situation helfen können. Wie sie es unterstützen, sich für einen Ausstieg zu entscheiden und wieder die Kontrolle über ihr Leben zu bekommen."

Er nennt sein Programm "Mit der Realität verbinden - Sechs Schritte, um Ihr Kind vom Bildschirm zu entwöhnen". Über zwei Monate stellt er Aufgaben, um Eltern und Kinder durch diesen Prozess zu begleiten. Per eMail versendet er die Video-Tutorials an interessierte Eltern - allerdings leider auf Hebräisch.