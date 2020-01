Jesper Juuls letztes Buch: Diese Tipps helfen in der Trotzphase

Mama-Bloggerin Daniela Gaigg („Die kleine Botin“) musste erst lernen, in Konfliktsituationen richtig zu reagieren, gibt sie zu: „Ich habe mir Hilfe geholt. Denn ich wollte es anders machen als es in meiner Kindheit war.“ Gemeinsam mit Syllaba hat sie das Buch „Die Schrei-Diät“ geschrieben, mit denen sie Eltern helfen wollen, die Nerven zu bewahren.

Sehen Sie die beiden im KURIER-Family-Talk über die Trotzphase.

Diese Tipps helfen Eltern, die Trotzphase zu bewältigen:

Beim Nein bleiben

Gelernt hat Syllaba bei Jesper Juul persönlich. Seine wichtigste Aussage: „Es hilft nicht, wenn Sie in so einer Situation nachgeben. Das Kind lernt nur, dass es mit Aufregen sein Ziel erreicht. Es braucht ein liebevolles Nein.“ Wie das geht? Ruhig aber bestimmt bei seiner Meinung bleiben, freundlich im Ton, aber unbestechlich in der Aussage – und nicht laut oder beleidigend.

Er betont, dass die Eltern die Rahmenbedingungen definieren müssen: „Das Kind will, dass Sie entscheiden und auch aushalten können, wenn er mit Ihrer Entscheidung nicht einverstanden und frustriert ist.“ Das testen Kinder aus. Immer wieder.