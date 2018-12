Überforderte Eltern: Wenn Familien an ihre Grenze stoßen

Dazu haben die beiden Koryphäen der modernen Pädagogik, der dänische Familientherapeut Jesper Juul und der israelische Psychologe Chaim Omer – beide bereits um die 70 Jahre alt –, schon lange gesagt, was nötig ist: „Nein aus Liebe“ und „Neue Autorität“, heißen ihre jeweiligen Konzepte. Ihre Aussage ist klar: Die Eltern müssen die Regeln vorgeben.

Wer also mit einer Mutter befreundet ist, die sich von ihrem Zweijährigen schlagen lässt, oder einem Vater, der von seinem Siebenjährigen als Trottel bezeichnet wird, kann sie in aller Freundlichkeit aufmerksam machen, dass sie sich das nicht gefallen lassen sollen. Weil sie ihrem Kind damit keinen Gefallen tun. Wenn Eltern das Vertrauen in sich selbst verlieren, kommt den Kindern ihr „Leuchtturm“ ( Jesper Juul) abhanden. Es mag ein schmaler Grat zwischen Beraten und Dreinreden sein, aber Alleinelassen hilft niemandem.

Gleichgewicht

Das Gefühl von Ohnmacht ist ein Muster, das sich in der „ Elternschule“-Doku genauso findet wie bei genervten Eltern pubertierender Jugendlicher auf Facebook. Und die Unsicherheit, wieviel Freiraum sie den Kindern lassen sollen und wieviel Struktur sie vorgeben müssen. Beides brauchen Kinder dringend für ihr Gleichgewicht. Damit es gar nicht soweit kommt, dass sie in einer Klinik wie Gelsenkirchen landen.

In unserer modernen Gesellschaft sind Eltern – vor allem Mütter – oft alleingelassen und steigern sich mit ihrem Kind in eine Spirale der Verzweiflung hinein. Es gibt wenige schlimmere Vorwürfe für eine Familie, als dass ihr Kind nicht funktioniert.

Der Satz „Ich weiß nicht mehr, was ich mit dir machen soll. Ich schick dich ins Internat“ an einen Pubertierenden ist pädagogisch nicht wertvoll, sondern nur ein Ausdruck von Verzweiflung. So wie auch der Rat an überforderte Eltern von Schreibabys: „Wenn du glaubst, du schaffst es nicht mehr, dann leg’ es sicher in sein Bett und geh’ für fünf Minuten aus dem Zimmer. Besser so als du verlierst die Nerven.“

Zum Film

Als der Film „ Elternschule“ anlief, lösten er heftige Diskussionen über Kindererziehung aus. Kinderarzt Herbert Renz-Polster und andere Experten kritisierten die Methoden, Kinder zum Essen oder Schlafen zu bringen, als Kindesmisshandlung. 23.000 Personen unterzeichneten eine Petition gegen den Film und die Klinik. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, stellte ihre Untersuchung aber wieder ein. Die Webseite des zuständigen Arztes und die Facebookseite des Filmteams sind inzwischen offline. Sie hielten dem Ansturm der Kritiker nicht stand.