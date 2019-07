Weltbekannter Familientherapeut Jesper Juul ist tot

Das Elternberatungsprojekt Familylab hatte der Bestseller-Autor 2004 mitgegründet, das Institut betreibt Ableger in zahlreichen europäischen Ländern. Seit drei Jahrzehnten galt der Däne als einflussreichster Familientherapeut Europas, nicht zuletzt auch durch seine vielen Kolumnen in Tageszeitungen. Seine Ausbildung zum Gruppen- und Familientherapeut absolvierte er in Dänemark, in den Niederlanden und den USA.

Dank seiner Erfahrung als Lehrer für Religion und Geschichte, seiner internationalen Ausbildung und seiner zahlreichen Reisen baute er Dialoge und Kommunikationsbeispiele aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen in seine Tipps ein. Auch von seiner eigenen Vater-Sohn-Beziehung berichtete er ausführlich in seinen Büchern und schrieb über die Probleme jener Eltern-Generation ( Juul war Jahrgang 1948), die selbst noch autoritär erzogen wurde.