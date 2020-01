Stress der Mutter in der Schwangerschaft kann dem Baby schaden

Sind Mütter in der Schwangerschaft gestresst, haben sie Angst und/oder Depressionen, kann das die Gehirnentwicklung des Fetus beeinflussen: Da zeigt eine Studie des "Children`s National Hospital" in Washington, D.C. Am häufigsten von Ängsten betroffen waren in der Studie Mütter, deren Babys die Diagnose einer Herzerkrankung bekommen hatten. Die Studie ist online in JAMA Pediatrics erschienen.

Für die Studie wurden 48 Schwangere untersucht, deren ungeborene Kinder bereits die Diagnose einer Herzerkrankung bekommen hatten und 92 Frauen mit Schwangerschaften ohne Komplikationen.

Von den Schwangeren mit einem Baby mit Herzfehler standen 65 Prozent unter Stress , 44 Prozent litten an Ängsten und 29 Prozent waren von Depressionen betroffen.

Aber auch von den Frauen mit bisher komplikationsfreien Schwangerschaften waren immerhin 27 Prozent enorm durch Stress belastet, 26 Prozent litten an Angstsymptomen und neun Prozent an einer Depression.

Von den 140 Ungeborenen wurden zwischen der 21. und 40. Schwangerschaftswoche 223 MRT-Aufnahmen des Gehirns gemacht. Gemessen wurde unter anderem das gesamte Gehirnvolumen sowie auch der Umfang von einzelnen Schlüsselregionen wie dem Großhirn, Kleinhirn, Hirnstamm sowie linkem und rechtem Hippocampus.Dabei zeigte sich:Nur bei den Müttern, deren Kinder einen Herzfehler hatten und die unter Stress und Angst litten, waren das Wachstum von Hippocampus und Kleinhirn verringert. Bei den gestressten Müttern mit einer komplikationsfreien Schwangerschaft zeigte sich dieser Zusammenhang nicht.