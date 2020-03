BeatTheVirus: 30 und mehr Dinge, die wir jetzt machen wollen

Liebe Eltern,

gleich nach Schulende am Freitag haben meine Kinder einen Stundenplan erstellt, wie sie ihr Lernprogramm erledigen werden. Täglich geht es um neun Uhr los (so ist es gedacht). Dann wird bis zum Mittagessen erledigt, was zu tun ist, und danach gibt es endlich die lange diskutierte tägliche Turnstunde und dann Freizeit. Ich habe da noch Zeit zum Lesen hineingesteckt, den jetzt ist endlich mal Zeit, um etwas für den Kopf zu tun. Auch dafür ist Langeweile gut.

Die Motivation ist absteigend: Die Jüngste in der 2. Klasse Volksschule ist voller Elan. Der Bub in der 1. Klasse AHS bemüht sich redlich, seine Aufgaben zu erledigen, auch wenn das Online-System zusammenbricht. Dann macht er eben inzwischen etwas anderes. Der 13-Jährige in der 4. AHS erledigt sein Pensum in drei Stunden am Vormittag und meint, dass er dann genug getan hat. Ein weiteres Buch zur Hand nehmen, das nicht auf der Leseliste steht? Ich arbeite noch daran.



Ich schätze, der Alltag wird sich einpendeln. Meine Freundinnen posten schon Fotos von ihren Kindern bei der Hausarbeit. So weit sind wir noch nicht, gerade einmal das Tischdecken konnte ich heute delegieren, als ich Gulaschsuppe aus der Dose serviert habe (immerhin muss das alles weg, bevor die Konserven ablaufen).

30 und mehr Dinge, die wir jetzt tun wollen. Darüber hinaus haben wir in der großen Angst vor Langeweile eine endlose Liste von Dingen zusammengestellt, die wir tun oder ausprobieren wollen (hier zum Anklicken. Gute Ideen, die ihr mir schickt, nehme ich gerne noch dazu).

Was übrigens ein Muster sein dürfte: Mein großer Sohn hat ein starkes Bedürfnis, Ordnung zu schaffen. Begonnen hat es mit meinen Hamsterkäufen und allen Vorräten in der Küche und ist dann bei einem anderen Anstellraum weitergegangen. Das machen andere Kinder auch. Vielleicht ist das eine Art, die große Ungewissheit zu verarbeiten, wenn man eigentlich ein tougher Teenager ist.