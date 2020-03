Babysprache: Grammatikkenntnisse ab 8 Monaten

Anders als Nomen, Verben und Adjektive haben Funktionsworte keine lexikalische, sondern lediglich eine grammatikalische Bedeutung – dazu gehören beispielsweise Artikel oder Konjunktionen. Babys erkennen diese Wortkategorien offenbar und wissen dabei auch, an welcher Position im Satz sich diese Worte normalerweise befinden. Im Deutschen, Englischen oder auch Französischen stehen Funktionsworte in der Regel vor Inhaltsworten.

Worthäufigkeit könnte bei Einordnung helfen

„ Funktionsworte zu erkennen, ist für die Kinder ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zum grammatischen Verständnis ihrer Muttersprache“, erklären Caterina Marino von der Universität Paris Descartes und ihre Kollegen. Doch anhand welcher Eigenschaften unterscheiden Babys diese Wortkategorien überhaupt? Eine gängige Hypothese geht davon aus, dass neben der Länge auch die relative Häufigkeit der Worte eine Rolle spielt: Einzelne Funktionsworte wie „das“ oder „sie“ tauchen in den meisten Sprachen häufig auf, weil es insgesamt weniger von diesen Worten gibt als Inhaltsworte.

Studie mit 175 Babys

Ob diese Annahme stimmt, haben die Forscher nun mit 175 acht Monate alten Babys mit Französisch als Muttersprache untersucht. Für die Studie wurden den jungen Probanden zunächst Aufnahmen einer Fantasiesprache vorgespielt. Bestimmte Worte tauchten dabei deutlich häufiger auf als andere – wie für Funktionsworte typisch. Die Abfolge von Funktions- und Inhaltsworten entsprach dabei der Grammatik ihrer Muttersprache.

Experimente mit Fantasiesprache

Nach dieser Lernphase folgten unterschiedliche Tests, bei denen die Kinder neue Sätze in der Kunstsprache hörten. So wurden ihnen unter anderem Sätze präsentiert, in denen die Reihenfolge von Funktions- und Inhaltsworten so war wie im Französischen. Die andere Hälfte der Sätze wies dagegen eine „falsche“ Reihenfolge auf. Wie würden die Babys reagieren?

Blickdauer analysiert

Dies dokumentierten die Wissenschaftler anhand der Blickdauer. Gemeinsam mit den Audioaufnahmen sahen die Babys Bilder auf einem Bildschirm. Wie lange sie bei dem Gehörten hinschauten, diente als entscheidender Hinweis: Eine längere Blickdauer bedeutete dabei eine Präferenz für diese grammatische Konstruktion.