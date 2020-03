Kinder brauchen Routine: "Man kann einen Wecker als Schulglocke nehmen"

Wie organisiert man den Tag?

Es ist gut, wenn man eine klare Struktur schafft. Aufstehen, Frühstück, Schulbeginn - die Uhrzeit kann variieren. Man kann sogar einen Wecker läuten lassen statt der Schulglocke, um es klar zu machen. Dann wird gelernt, dann ist Pause, nochmals lernen. Manche können das selbstständiger, andere Kinder brauchen einen echten Stundenplan. Aber es geht nicht nur um den Vormittag und das Lernen. Jetzt ist ein Überblick notwendig. Am besten macht man einen Familienplan, in den auch Hausarbeiten wie Kochen, Waschen und ähnliches eingetragen werden. Und auch die Aufteilung. Wichtig ist, Gelegenheiten zum Reden zu schaffen, etwa eine gemeinsame Jause am Nachmittag. Da kann man gemeinsam Organisatorisches besprechen, aber auch über die Corona-Situation reden und wie es einem damit geht. Das ist am Nachmittag besser als am Abend vor dem Schlafengehen.

Wie organisiert man den Tag für Volksschüler?

Volksschüler genießen meist die Routine der Schule. Eltern glauben, dass laut Stundenplan jeweils 50 Minuten konzentriert am Stück an gearbeitet wird, aber das ist vielleicht in der vierten Klasse ansatzweise so, aber sicher nicht davor. Da sprechen Lehrerinnen eher von zehn bis 15 Minuten Einheiten, in denen die Konzentration gebündelt ist. Dann braucht es wieder einen anderen Impuls, bevor wieder konzentriert gearbeitet werden kann. Arbeitspakete für einen Tag umfassen für Volksschulkinder meist einen Aufwand von einer Nettostunde. Korrekturen werden gemacht, wie es üblicherweise mit der Lehrerin vereinbart ist. Für die restliche "Schul"-Zeit kann man mit den Kindern auch spielerisches Lernen etwa auf einer Lern-App oder Rätsel einteilen.

Was ändert sich bei den Größeren?

In der Unterstufe können Kinder sehr wohl bereits Inhalte verarbeiten, allerdings ist Lernen in der Gruppe ganz anders allein zu Hause. Auch hier helfen Routinen. Lernen, gemeinsame Pause, zweiter Durchgang, fertig. Dann können Kinder zeigen, was sie gemacht haben, verbessern muss nicht in dem Ausmaß sein, wie bei Volksschulkindern. Verbessern allerdings so, dass kein Tadel oder gar Enttäuschung damit verbunden sind. Wahrnehmung der Leistung ist wichtiger als Korrektur. In der Oberstufe sind hoffentlich genug Motivation und Selbstständigkeit vorhanden. Wenn hier Unwille spürbar ist, dann kann es daran liegen, dass vielleicht Ängste vor der Situation da sind oder aber es gibt ein Thema, das unabhängig von Corona da war, nur jetzt besser sichtbar wird.