Onlinerechner: Wie lange reicht das Klopapier?

Hamsterkäufe

Derzeit zeigen Bilder aus aller Welt leergeräumte Regale in Supermärkten: Neben Desinfektionsmitteln, Mundschutzmasken und haltbaren Lebensmitteln ist es vor allem Klopapier, das dieser Tage besonders gefragt ist. Baruch Fischhoff, Psychologe von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, sagte im Gespräch mit CNN, dass Menschen deswegen Hamsterkäufe tätigen, weil sie einerseits Angst vor den Auswirkungen des Virus haben, jedoch würde auch ein Nachahmungseffekt eine gewisse Rolle spielen. Sobald Menschen jemanden im Geschäft sehen, der in Panik Klopapier einkauft, könne dies einen Angst-Ansteckungseffekt verursachen, so Fischhoff.

Zudem würden die Klopapier-Vorratskäufe der Bevölkerung ein Gefühl der Kontrolle geben, so Steven Taylor, Klinischer Psychologe und Autor des Buches "The Psychology of Pandemics" ("Die Psychologie der Pandemien"), im Interview CNN.