Zeit? Von nichts gibt es doch mehr

„Verwendet Unkrautnix – fix! Und meine Versprechen lautet: Wo heute nur ein kümmerliches Tomatchen sprießt, da sprießen – jum – dum –die – jawohl, in Bälde drei!“

Mit diesem und ähnlichen Sprüchlein tauchte Herr Bisl Bissi von der Firma Turbo-Tomat im Dörchen Paradull auf. Mit dem Wunsch nach mehr und mehr brachte er die Paradullis, die ein wenig wir Paradeiser aussehen, wie Tomaten in einigen Regionen Österreichs ja auch heißen, dazu seine Mittel ins Gießwasser zu mischen.

Nur einer machte nicht mit, der alte, wilde Paradulli, der lieber Klavier oder Trompete spielte, sang, Gedichte erfand. Oder in der Hängematte lag und nachdachte. Er blieb lieber dabei, seine Tomaten eher wild wachsen zu lassen – manche mit gelbe, grünen und anderen Farbflecken. So verschieden sie ausschauten, so unterschiedlich schmeckten sie auch…

Während die anderen zu „Turbo-Tomaten“ wurden, schnell und ohne Unkraut wuchsen, aber immer weniger schmeckten…