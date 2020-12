Was Kinder weltweit glücklich macht: Sonne, spielen, tanzen, teilen

Über Blog und deutsche Schulen in verschiedenen Ländern gesammelt

Vor fast drei Jahren – im Februar 2018 – startete die Sozialpädagogin Sillmann, die in verschiedenen Ländern pädagogische Tanz- und Entspannungskurse mit Kindern veranstaltet(e) , einen – englischsprachigen – Blog „Children's Happy Days“. Auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch reif sie Kinder auf, ihr Briefe zu senden, in denen sie beschreiben oder/und zeichnen, was für sie einen glücklichen Tag ausmacht.

Wie schon erwähnt, langten deutlich mehr als 100 Briefe – aus 39 Ländern ein – auf Sillmanns Blog sind sie alle nach Ländern sortiert.

Für das Buch hat die Autorin von den jeweiligen Kindern noch ein paar Fakten erfragt – über den Wohnort im jeweiligen Land, über Geschwister, Hobbys und Berufswünsche. Jedem Kind und seinem Brief ist eine Doppelseite gewidmet. Ein Scan des Originalbriefes steht jeweils im Zentrum der rechten Seite, auf der linken Seite die genannten Infos unter der jeweiligen Landesflagge – und daneben – die deutsche Version des Brief-Textes - in Computerschrift. Letzteres auch dann, wenn der Originalbrief auf Deutsch verfasst wurde. „Also, dass viele Kinder auf Deutsch geschrieben haben, liegt tatsächlich unter anderem daran, dass verschiedene deutsche Schulen in unterschiedlichen Ländern meinen Blog als Projektidee aufgegriffen haben und mit ihren Schülern Briefe über das Glück geschrieben haben“, antwortete Karina Sillmann auf die vermutende Anfrage des Kinder-KURIER.

„Im Buch sind die schönsten und eindrücklichsten Briefe aus allen Kontinenten zu finden“, lautete ihre Antwort auf die Frage danach, wie sie aus den vielen Briefen ausgewählt habe.