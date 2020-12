Tablet und Handy: Erfahrungsbericht einer digital "Eingeborenen"

Jetzt weiß ich, was Corona ist

„Da hab ich dann mehr und bessere Videos gefunden, die mir das Virus gut erklärt haben. Seither weiß ich, was Corona ist.“

Neben Corona-Erklär-Videos sucht Regina hauptsächlich nach Bastel-Anleitungs-Videos. „Die schau ich mir an und dann bastle ich das, am liebsten mit Papier, Schere und Kleber. Manchmal schau ich auch Kochvideos an, die schick ich dann der Mama. Nur das mit der Schaf-Verzierung auf einer Torte hat nicht geklappt.“

Außerdem sucht die 6-Jährige, wie sie dem Kinder-KURIER noch berichtet „Hörspiele und Prinzessinnenmärchen, aber ich mag auch Gruseliges, die sind meine Lieblingsgeschichten.“

Follow@kikuheinz