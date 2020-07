Smart – ist mehr als „nur“ Wissen

Jahrelanger "Umweg" um die halbe Welt

Apropos Ausgabe in einer anderen Sprache. „Smart 10“ hat er – gemeinsam mit Christoph Reiser – bereits vor acht Jahren erfunden, „also das Spielprinzip und einen Prototypen, jetzt schaut es ein bisschen anders aus“. Es ist, gesteht der Autor ein, „so sicher praktischer in dieser quadratischen Kunststoff-Box“. In die passen alle 100 doppelseitigen Frage-Karten und die Stecker für die zehn jeweiligen Antwortmöglichkeiten rein und sind mit einem Plastik-brettchen so zu verschließen, dass alles beim Transport fix beisammen bleibt.

Beide Erfinder waren von der Idee überzeugt – wie es jetzt auch die Expert_innen der Spieleakademie waren, die es dafür mit dem für Steinwender bisher wertvollsten Preis ausgezeichnet haben. Irgendwie war’s ein bissl frustrierend, dass das damals aber kein Verlag wollte, bedauert Steinwender beim Besuch des Kinder-KURIER. Doch dann gelang es der Spiele-Agentur White Castle, die Erfinder und Verlage vernetzt, für „Smart 10“ in Finnland einen Produzenten zu finden – das war vor drei Jahren. Nach der finnischen kam eine schwedische Version auf den Spielemarkt. Es folgte Dänemark, Australien, USA, Polen, Tschechien und im Vorjahr Österreich bzw. eben in deutscher Sprache. Besonders freut den Lehrer am Wiener Komenský-Gymnasium, wo auch Tschechisch und Slowakisch unterrichtet wird, dass im nördlichen Nachbarland neben der übersetzten Version auch eine eigene Tschechien-Edition mit 200 Fragen ausschließlich rund um die Tschechische Republik“ veröffentlicht wurde.