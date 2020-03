Die besten Spiele: Warum Spielen wieder so im Trend liegt

Rund 1500 Spiele werden jedes Jahr auf den Markt gebracht und noch viel mehr neu erfunden. Man könnte meinen, dass TV, Handy und Computer das gute alte Gesellschaftsspiel abgelöst haben.

Aber nein: Gerade verzeichnete die deutsche Spielemesse in Essen einen Besucherrekord – und auch das österreichische „Spielefest“ in Wien findet nach drei Jahren Pause am kommenden Wochenende wieder statt und das Spielefest Niederösterreich am Wochenende vom 30. November.

Was die Faszination des Spielens ausmacht und warum es wieder so boomt, erklärt der erfolgreiche Spielentwickler Arno Steinwender: „Man kann in ein Abenteuer eintauchen, die Fantasie spielen lassen, sitzt mit Menschen zusammen – und wenn man einen guten Spielzug macht, ärgert sich der andere.“