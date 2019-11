Die Mutter aller Rate-Spiele: Trivial Pursuit ist 40 Jahre

Mit 90 Millionen verkauften Spielen zählt „Trivial Pursuit“ zu den bekanntesten Spielen aller Zeiten. Vor 40 Jahren erfanden vier befreundete Kanadier das Wissensspiel und begannen, es zu verkaufen. Anfangs hatte es mäßigen Erfolg, erst 1983 nach einer aufwendigen Werbekampagne des neuen US-Eigentümers begann der Aufstieg des Spiels.

Lange vor der „Millionenshow“ wurde „Trivial Pursuit“ schon als Quiz-Show für das Fernsehen umgesetzt. Inzwischen kann es auch online gespielt werden.

In der Originalversion gab es sechs Wissensgebiete, seither wurde das Spiel mit den Tortenkeilen in vielen Themenschwerpunkten ausgeweitet, etwa Harry Potter, Herr der Ringe oder World of Warcraft. Jetzt ist eine 40-Jahr-Ausgabe mit Spezialfragen erschienen.