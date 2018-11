Spiele-Erfinder des Jahres: So entsteht ein Spiel des Jahres

Wie entwickeln Sie ein Spiel?

Ich habe jeden Tag ein oder zwei Ideen für ein Spiel. Die Ideen kommen mir etwa beim Spazierengehen an der Alten Donau, ich muss dafür den Kopf auslüften. Alles kann eine Inspiration sein, ein Bild, ein Fernsehbeitrag, ein anderes Spiel. Manchmal bin ich ganz euphorisch über den Gedanken, wie ein Lottosechser. Meistens halte ich das am nächsten Tag für einen Blödsinn. Wenn ich dann immer noch begeistert bin, beschäftige ich mich damit. Dann entwickle ich das Spiel im Kopf, 80 Prozent der Arbeit findet in meinem Kopf statt. Und wenn es gut funktioniert, mache ich einen Prototyp des Spiels. Den teste ich aus.

Wer spielt mit Ihnen?

Manchmal meine Frau oder mein Schwager, mit dem zusammen ich auch schon ein Spiel entwickelt habe. Ganz wichtig ist für mich die ’Mittwochs-Runde’ von Alexander Pfister, der selbst für mehrere Spiele ausgezeichnet wurde: Da kommen im Wiener Café Sperlhof Testspieler und andere Autoren zusammen und probieren neue Prototypen aus. In einer Woche arbeite ich das Feedback ein und komme in der nächsten Woche nochmals. Dieser Druck hilft mir, zügig weiterzuarbeiten. Da sehe ich die Emotionen der Spieler. Die Verlage haben eigene Testspieler und viel Erfahrung. Denen reicht es, wenn man mit Bleistift auf ein weißes Papier skizziert, aber ich mache einen ersten Prototyp am Computer. Beim "Quacksalber" dauerte es etwa drei Monate, bis ich es mit gutem Gewissen dem Verlag zeigen konnte. Und der hat einiges verändert: Ursprünglich spielte es im Wilden Westen und hieß "Post Mortem". Und auch Details wie ’Wenn ein Spieler zu weit hinten liegt, kann er es nicht mehr aufholen. Das schadet dem Spielvergnügen.’

Läuft es immer gleich ab? Ihre Spiele sind ja sehr unterschiedlich.

Bei "The Mind" war es anders, das ist ein kooperatives Kartenspiel. Da war mein Schwager auf Besuch und ich wollte ihm die Idee zeigen, aber es war eher ein Psychoexperiment als ein Spiel. Es geht darum, gemeinsam gegen das Spiel zu gewinnen und ohne zu sprechen Karten auflegen. Am Abend wollte er unbedingt weiterspielen – das ist sehr ungewöhnlich am Anfang und ein gutes Zeichen. Und dann haben wir es in einer Woche fertiggestellt. Das war mein schnellstes, aber erfolgreichstes Spiel. An einem großen, komplexen Spiel arbeiten Autoren ein oder zwei Jahre.

Was bedeutet erfolgreich?

Nummer 1 im Amazon-Kartenspiele-Ranking, rund 300.000 verkaufte Spiele, in mehr als 20 Ländern, es wird jetzt auch eine App.