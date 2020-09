Regenbogen-bunter Zebrastreifen in der Landstraße

In der Nacht von Montag auf Dienstag „verwandelte“ sich ein Zebrastreifen Ecke Landstraßer-Hauptstraße Gärtner/Beatrixgasse in einen Regenbogen. Obwohl die bunten Streifen als Symbole der Vielfalt knapp nach der Demo für mehr Toleranz am Platz der Menschenrechte auf die Straße gemalt wurden, war sie schon länger geplant.

Die Demo fand als Reaktion auf das zerreißen einer Regenbogenfahne bei einer Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen am Samstag statt.