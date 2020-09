Demo für Toleranz stand im Zeichen des Wahlkampfs

Nachdem am Samstag bei einer Kundgebung "gegen die Corona Maßnahmen" von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern auf der Bühne am Karlsplatz eine Regenbogenfahne zerrissen wurde, fand am Montag schon eine Kundgebung als Reaktion darauf statt.

Am Platz der Menschenrechte versammelten sich am Abend laut Polizei rund 1.000 Menschen mit Regenbogenfahnen und Regenbogenmasken. Es wurde friedlich getanzt, auf Schildern stand "Liebe statt Hass", skandiert wurde aber auch: "Alerta Antifacista" - spätestens, als am Rande der Kundgebung Vertreter der "Querdenken"-Demo von Samstag auftauchten.

Diese wollten auf der Bühne auftreten, was ihnen verwehrt wurde. Am Rande der Demo kam es vereinzelt zu Wortgefechten: Die Polizei schirmte die Gruppe der Störenfriede ab und konnte einige zum Abzug bewegen. Dabei wurden auch Personalien aufgenommen.