Ohr sucht Bruder und ein Spiel, bei dem alle gewinnen

Selber vor einer Ewigkeit erfunden und erzählt

Obwohl eine Neuerscheinung ist das Werk der 41-Jährigen doch schon recht alt, wie sie dem Kinder-KURIER anvertraut. „Ich war 16 und hab diese Geschichte meiner damals vierjährigen Schwester erzählt. Immer und immer wieder wollte Nina diese Geschichte hören. Vor mehr als einem Jahr hat mich dann eine andere Schwester, Aida, auf die Ohr-Geschichte angesprochen. Ihre Tochter Alma hat mehrmals verlangt, dieses Abenteuer zu hören. Ich selber hab mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnert.“

Auf die KiKu-Frage, wie ihr die Story damals überhaupt eingefallen ist, versucht sich die Autorin in ihre Jugend zurück zu versetzen. „Ich denke, es war so eine Phase in meiner Jugend, in der ich mich einsam gefühlt habe. Keine und keiner hat mich verstanden – so hab ich das Gefühl in Erinnerung. Ich hab gesucht nach jemandem, die oder der ein offenes Ohr für mich hat. Und nach anderen, denen es vielleicht genauso geht wie mir.“