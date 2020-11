Auswahl-Kinder-/Jugendbücher: Von der zweiten Arche bis zu Max Qualle

Wort-, Sprach-, und Bild-verspielt

Schüttelreime, Nonsens-Gedichte, Sprachspiele, konkrete Poesie, Wortsammlungen und wunderschöne Stimmungslyrik. All das versammelt dieser reich sowie fein illustrierte Gedichtband und entführt die Leserinnen und Leser lustvoll lyrisch in die Stadt, über Grenzen hinweg, in die Welt und noch viel weiter, bis man am Ende „manchmal auf Umwegen | manchmal auf Abwegen | aber immer Hand in Hand | mit dem Leben“ ganz bei sich angekommen ist.

6 ½ minütiges Video mit Lese-Auszügen, Live-Zeichnungen und szenischem poetischem Schimpf-Dialog hier unten.