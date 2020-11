Ausgezeichnetes Jugendbuch: Zettel-Botschaften in den Fenstern

Zara und Sam unterhalten sich unter anderem auch über Superheld_innenkräfte und den Sinn des Lebens – mit mitunter verblüffenden Antworten wie „Erdnussbutter“ – die in abgewandelter Form in Zaras Leben noch einen tragischen Moment bringen wird.

Bei „42“ wär’s allerdings fair gewesen, die Quelle, aus der diese Antwort abgekupfert ist (Die Roman-Serie „Per Anhalter durch die Galaxis“ von Douglas Adams) in den Text einzubauen, auch wenn Internet-Suchmaschinen wie ecosia.org oder auch google ohnehin gleich die Buchserie und den Autor als ersten Treffer bei der Eingabe 42 anzeigen.

Wo und wie die Autorin auf ihre Roman-Idee gekommen ist, sei hingegen hier schon zitiert. Im Video-Interview mit der Leiterin des Instituts für Jugendliteratur (Karin Haller) und auf der Homepage zum ÖKJB erzählt Agnes Ofner, dass sie im Regenwald von Peru auf einem Amazonas-Seitenarm paddelte, links und rechts Tiere sah, die so nah und doch so weit voneinander entfernt waren. „Und zack, da war die Idee! Noch in dem kleinen Paddelboot hat mein Kopf die Bäume in Häuser, die Äste in Wohnungen und die Faultiere in Teenager verwandelt, die sich gegenseitig Nachrichten in die Fenster hängen und so eine Freundschaft entwickeln. Mich hat besonders gereizt, dass durch diese Art der Kommunikation gewisse Vorurteile wegfallen und der Prozess des Kennenlernens entschleunigt wird.“