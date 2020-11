(Ringel-)Spiel - alle können nur gemeinsam gewinnen oder verlieren

Spielerisch in Wissenschaften eintauchen

Allerdings konnten wir schon diverse Spiele-Prototypen von Sara Zarian vor etlichen Jahren (mit-)erleben. Eines davon sollte sogar schon produziert werden. Da der Spielmechanismus auf pusten aufbaut und das in Zeiten von Corona nicht schlau ist, hat der Verlag es auf vorerst unbestimmte Zeit verschoben – wer weiß schon, wann die Pandemie wirklich vorbei sein wird. Das Ringelspiel war offenbar keine zufällige Spielidee, Rummelplatz – und Zirkus sind die derzeitigen Themenschwerpunkte weiterer Spiele, die in der Entstehungs-, Entwicklungs- Erprobungsphase sind, so die Spiele-Autorin zum Kinder-KURIER.

Bevor sie eigene Spiele erfand und erste Versionen selber bastelte und mit Kindern bzw. Jugendlichen testete – bei manchen durfte der Kinder-KURIER zuschauen – arbeitete sie viele Jahre beim Science-Center Netzwerk, um Kindern und Jugendlichen Wissenschaft zu vermitteln. Auch dafür hat sie sich immer wieder Spiele einfallen lassen, meist mit Kolleg_innen des Netzwerks, unter anderem zu Satelliten, Mobilität oder Armut/Reichtum und ein ganz besonders beeindruckendes zum Thema Grenzen und ihre Relativität.

Unter dem Titel „grenzgenial“ gab es eine reale aufgeklappte Litfaßsäule – und online eine interaktive grafische Fläche - mit einem Farb-Verlauf von Gelb zu Grün. Wo, so die Frage an Besucher_innen, orten sie die Grenze zwischen diesen beiden Farben. Die Online-Variante war noch krasser, denn wenn du mit der Maus deine Grenze gesetzt hattest, konntest du sehen, wo andere User_innen ihre Trennlinie zwischen den beiden Farben verortet hatten. Selbst solche Grenzen sind also nicht fix!

Apropos flexible oder fließende Grenzen. Vielleicht wird die Spielautorin ja auch auf der Basis ihres ersten Bilderbuches, das kürzlich erschienen ist – „Wo ist Ohr?“ – siehe Link unten – einmal ein Spiel erfinden ;)

Follow@kikuheinz

science-center-net -> grenzgenial

science-center-net -> satellit

science-center-net -> move-on